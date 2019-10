Kell 15.50 teatati häirekeskusele keemilisest reostumisest Pärnu Estonia Spa hotelli basseinis. Inimesed tundsid tavalisest tugevamat kloorilõhna.

Kaks last ja kolm täiskasvanut viidi haiglasse kontrolli.

Päästjad tuvastasid normist veidi kõrgema kloorisisalduse, kuid ohtu inimeludele ei tuvastatud.

Päästjad tegelevad veel täiendavate mõõtmistega.

Terviseamet soovitab teisipäeval Estonia Spad külastanud inimestel pöörduda kiirabi poole juhul, kui 2-12 tunni jooksul pärast spaas käimist on avaldunud järgmised sümptomid: kestev köha, Iiveldus ja oksendamine.

Pärnu kiirabi ootab inimesi Spa hotelli fuajees, aadressil Tammsaare 4a kuni kella 19-ni, et anda abi ja nõustada spaas käinud inimesi juhul, kui on tekkinud tervisemuresid.

Sündmuspaigal viibis kolm päästeautot, keemiagrupp, politsei ja kiirabi.

Hotellis lapsega viibinud klient rääkis ERR-ile, et neile öeldi infost, et ülemäärase kloori vette sattumise põhjus ei ole teada ning teada pole ka see, millal spaaosa uuesti avatakse.