Inimesed tundsid tavalisest tugevamat kloorilõhna. Kaks last ja kolm täiskasvanut viidi haiglasse kontrolli.

Päästjad tuvastasid normist veidi kõrgema kloorisisalduse, kuid ohtu inimeludele ei tuvastatud.

Estonia Spa juhataja Andrus Aljas rääkis ERR-ile, et inimesed, kes tervisemuret kurtsid, olid spaa väikeses, mitte suures basseinis. "Päeval hakkas mõnel kliendil bassinis paha. Me kutsusime selle peale kiirabi ja kiirabi omakorda kutsus päästeameti, sest oli kloorimürgistuse oht," kirjeldas Aljas juhtunut.

Tema sõnul ei tuvastanud päästjad ei vees ega õhus kloori piirnormide rikkumist. Ta kinnitas, et spaas mingit kloorileket ei olnud.

Aljas kinnitas, et nüüd on spaa uuesti lahti ja ka basseinidesse võib uuesti minna.

Terviseamet soovitab teisipäeval Estonia Spad külastanud inimestel pöörduda kiirabi poole juhul, kui 2-12 tunni jooksul pärast spaas käimist on avaldunud järgmised sümptomid: kestev köha, Iiveldus ja oksendamine.

Pärnu kiirabi ootas inimesi Spa hotelli fuajees teisipäeva õhtul kella 19-ni, et anda abi ja nõustada spaas käinud inimesi juhul, kui on tekkinud tervisemuresid.

Päästeameti pressiesindaja Maris Moorits ütles ERR-ile, et lisaks sellele, et viis inimest viidi haiglasse kontrolli, nõustasid kella 19-ni hotellis viibinud kiirabitöötajad 20 inimest.

Sündmuspaigal viibis kolm päästeautot, keemiagrupp, politsei ja kiirabi.

Hotellis lapsega viibinud klient rääkis ERR-ile, et neile öeldi infost, et ülemäärase kloori vette sattumise põhjus ei ole teada ning teada pole ka see, millal spaaosa uuesti avatakse.