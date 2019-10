Reps: põhikooli lõpueksamite osas otsust ei ole

Siseminister ja EKRE esimees Mart Helme ütles eelmisel nädalal Postimehele, et Keskerakond on põhikooli lõpueksamite kaotamise ideega isolatsioonis ning suvel valitsuses heaks kiidetud eelnõu sisu võis jääda EKRE ministritele arusaamatuks.

"Koalitsioonisolidaarsus on küll oluline ja vajalik asi, et asju edasi viia, aga mõningatel puhkudel juhtub ikkagi niimoodi, et iga uitmõtet toetada ei saa," sõnas Helme.

"Põhimõttelisel tasemel koalitsiooninõukogus on jah seda teemat arutatud ja leitud, et see oleks mõistlik," vastas Helme küsimusele, kas vastu on võetud otsus, et põhikooli lõpueksamid jäävad alles.

Repsi sõnul aga arutelu jätkub. "Mis puudutab põhikooli lõpueksameid, siis selle aruteluga minnakse edasi ja sellekohast otsust koalitsiooninõukogu pole teinud," ütles Reps ERR-ile.

"Minul ei ole soov eraldi lõpueksamite kaotamine, vaid see, et me annaksime tihedamat ja süsteemsemat tagasisidet lapsele koolile ja ka lapsevanemale, et mis selles koolis sisu mõttes toimub," selgitas Reps.

"Riiklik välishindamine peab laienema. Vaidlus selle ümber, kas üheksandas klassis tasemetööd võiksid asendada matemaatika või mõne muu aine eksamit, peab edasi arutama," lisas minister.

Praeguse korra järgi tuleb põhikooli lõpus õpilastel sooritada kolm eksamit – eesti keeles, matemaatikas ja vabalt valitud õppeaines.

Augustis kiitis valitsus heaks põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse ning kodakondsusseaduse muutmise eelnõu, mille järgi kaoks vajadus teha põhikooli lõpueksameid. Nüüdseks on haridusministeerium teinud ettepaneku, et kodakondsuse seaduse osa sellest eelnõust lahutatakse ja menetluslikult toimub see tõenäoliselt kultuurikomisjoni 18. novembri istungil.

Lisaks on plaanis hakata kõiki põhikoolilõpetajaid testima põhiseaduse ja ühiskonna toimimise põhialustes.