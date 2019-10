Kirjas justiitsminister Bill Barrile, Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) direktorile ning väärtpaberite- ja börsikomisjonile (SEC), väljendavad 14 senaatorit muret kahtlaste tehingute pärast, mis tõid mõnel juhul osalistele üle miljardi dollari kasu.

"Need viitavad, et kellelgi võib olla ebaõiglane kauplemisseelis tulenevalt ligipääsust mitteavalikule turgu liigutavale teabele, võimalik et läbi valitsusallikate. See tõstatab küsimusi meie finantsturgude ja riigiasutuste terviklikkuse kohta," kirjutasid senaatorid.

Kirja autorite seas on senati finantskomisjoni demokraadist liige Ron Wyden ja demokraatide presidendikandidaadiks pürgiv Amy Klobuchar.

Teema pälvis tähelepanu, kui väljaanne Vanity Fair kirjutas neljapäeval avaldatud artiklis kahtlastest tehingutest S&P 500 futuurilepingutega, mis tehti osal juhtudest kauplemispäeva lõpuminutitel.

S&P futuuride kauplemise asjus järelevalvet tegev Chicago börs nimetas lugu täiesti alusetuks.

Väljaanne kirjutas, et viimastel kuudel on olnud mitu juhtumit, kus keegi on vahetult enne Trumpi olulisi sõnavõtte ostnud või lühikeseks müünud tohutu koguse elektrooniliselt kaubeldud futuurilepinguid. Tehingutelt teenitud hämmastav kasu kergitavat küsimuse, kas neil oli Trumpi sõnavõttude kohta siseteavet.