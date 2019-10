Üheksa kuu tegevustulud kasvasid mulluselt 117,4 miljonilt 128,6 miljoni euroni ning tegevuskulud 41,5 miljonilt 44,7 miljoni euroni, teatas pank.

"SEB Panga üheksa kuu majandustulemused on kooskõlas Eesti majanduse üldpildiga. Vaatamata euroala majanduskeskkonna nõrgenemisele, on Eesti majanduskasv olnud kiire ja seetõttu on jõudsalt suurenenud ka SEB laenuportfell," ütles SEB Panga juhatuse esimees Allan Parik pressiteates.

Võrreldes möödunud aasta sama perioodiga kasvas SEB laenuportfell üheksa kuuga 10,6 protsenti ja hoiused 9,9 protsenti. Ettevõtete laenumaht kasvas üheksa kuuga 11,4 protsenti ja hoiused 10 protsenti, eraisikute laenud 8,2 protsenti ja hoiused 10,6 protsenti.

"Samas on viimastel kuudel eelkõige tööstussektoris olnud märgata ettevõtete kindlustunde nõrgenemist. Näeme ilminguid suuremast ettevaatlikkusest ka oma klientide seas ja töös olevaid projekte on vähem kui aasta esimeses pooles. Sellele vaatamata püsib nii ettevõtete kui eraisikute finantsseis väga tugev," märkis Parik.