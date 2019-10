"See on traagiline vahejuhtum, mistõttu on elu kaotanud suur arv inimesi," ütles Essexi politsei avalduses, lisades, et surmad registreeriti Londonist idas Grays tööstuspargi territooriumil.

"Juhtunu väljaselgitamiseks käib uurimine," lisasid korrakaitsjad.

Esialgse teabe järgi on ohvrid 38 taiskasvanut ja üks teismeline.

Mõrvas kahtlustatuna on vahistatud üks Põhja-Iirimaa mees, kes jääb uurimise ajaks vahi alla.

Politseid teavitas ööl vastu kolmapäeva Watergladi tööstuspargis inimesi täis konteineri leidmisest kiirabi.

Essexi politseikomissar Andrew Mariner märkis, et ohvreid tuvastatakse, kuid see võtab ilmselt kaua aega. "Me usume, et veok on Bulgaariast," lisas ta.

Marineri sõnul usub politsei, et veok sisenes Ühendkuningriiki Walesi loodetipus Holyheadist, mis on riigi üks tähtsamaid Iirimaaga praamiliiklust korraldavaid sadamaid.