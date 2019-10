Opositsioon: rahvale valetanud Kert Kingo peab ministriametist lahkuma

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna esimehe Indrek Saare sõnul peab Eesti rahvale ja riigikogule valetanud väliskaubandus- ja infotehnoloogiaminister Kert Kingo ministriametist tagasi astuma.

"Äsja sai teatavaks, et Kert Kingo valetas esmaspäeval riigikogu auväärsest kõnetoolist läbivalt ja eitas tõsiasja, et tal puudub igasugune seos Jakko Väliga. Nüüdseks on selgunud, et juba eelmisel nädalal allkirjastas Kert Kingo töölepingu, mille järgi pidi Väli asuma tööle tema nõunikuna," märkis Saar.

Lisaks vassis Kingo ka oma eelmise nõuniku Viive Aasma asjus, tehes seda 14. oktoobril riigikogu korruptsioonivastase erikomisjonis, lisas Saar.

"Kuidagi ei ole võimalik usaldada inimest, kes sulle otse näkku valetab," ütles Indrek Saar.

Reformierakonna fraktsiooni juht Kaja Kallas sõnas, et minister Kingo on korduvalt ja süsteemselt valetanud ja valetamine on kõige otsesemalt usalduse küsimus.

"Demokraatia on aga usaldusele ehitatud. Seetõttu ei sobi selline inimene ministriametisse," ütles Kallas.

Reformierakond, sotsiaaldemokraadid ning Raimond Kaljulaid ootavad, et Kingo paneks viivitamatult ministriameti maha. Kui ta seda ei tee, asume me Kingo umbusaldamiseks allkirju korjama.