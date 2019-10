Internetikaubanduse hiiu Amazoni suuruselt teist turgu, Saksamaad kummitab tööjõupuudus ning see võib tekitada häireid pühadeaegsetes tarnetes.

Amazon on hoolikalt timminud oma kulumudelit ning kasutab vähempakkumisi, et leida altöövõtjaid kullerite leidmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Väikestel transpordifirmadel tuleb sageli tööjõudu otsida pagulaste seast. Nii tuleb näiteks Bochumi logistikakeskust teenindaval Iraaklasele kuuluval firmal leida lepingu järgi kuni 60 uut juhti, kuid pagulaste jaoks pole 1600-eurone kuupalk enam atraktiivne, sest sotsiaaltoetused on sageli suuremad.

Logistikaanalüütikute hinnangul on Saksamaal praegu puudu enam kui üheksa tuhat kullerit.

Pahameelt tekitab Amazoni tava pidada arvet pakkide arvu, mitte töötundide üle.

"Ma soovin, et vähemalt pealelaadimist ning laialivedu hõlmav tööaeg oleks limiteeritud. Kestaks kaheksa kuni üheksa tundi koos vaheajaga. See on kõik, mida soovin," ütles süürlasest autojuht Ihsan Hardan.

Prantsuse Postile kuuluva firma DPD logistikajuhi hinnangul on personalivoolavus Saksamaal sektoris 40 protsenti, mis viitab teenuste peatsele kallinemisele.