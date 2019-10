Neljapäev on peamiselt kuiv ja sooja on kuni 12 kraadi.

Neljapäeva öö hakul sajab paiguti vihma, pärast keskööd sajuvõimalus väheneb. Puhub edelatuul 3 kuni 9, rannikul iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 5 kuni 10 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on sajuta, aga pilvine. Edelatuul puhub kuni 5, rannikul 9, iiliti 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 7 kuni 10 kraadi.

Päev küll suuremat sadu ei too, aga selgeid laike on pilvekihis ka vähe. Puhub edela- ja lõunatuul kuni 10, rannikul iiliti 14 meetrit sekundis. Õhusooja on 9 kuni 12 kraadi.

Reedene päevasoe kerkib 15 kraadini, aga tuul tõuseb vingeks. Kui laupäevaks uus madalrõhkkond jõuab, siis võib tuul iiliti 25 meetrini sekundis tõusta, sajab rohkelt vihma.

Pühabäeval ilm rahuneb ja jaheneb. Uus nädal lisab külma. Vihma sekka tuleb lörtsi, ka lund.