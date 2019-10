Kaubandusettevõte Stockmann on Soomes pälvinud kriitikat seoses oma kaubamajades alustatud kangast poekottide kampaaniaga. Nimelt häirib paljusid, et poekottide värvi järgi on võimalik aru saada, kui palju inimene Stockmannis kulutab.

Stockmann teatas käesoleval nädalal uuendatud püsikliendisüsteemist, millel on kuus erinevat taset. Stockmannis tehtud ostude hulk viib klienti süsteemis kõrgemale tasemele. Täpsemalt vastab üks püsikliendipunkt ühele kulutatud eurole. Lisaks saab punkte ka Stockmanni uudiskirja tellimise, kasutajakonto andmete uuendamise või Stockmanni Mactercardi kasutamise eest, vahendas Yle.

Sotsiaalmeedias uus püsikliendiprogramm sooja vastuvõttu ei saanud, eriti jäi kriitikutele hambusse Stockmanni uued riidest poekotid, mille puhul saab värvi põhjal aru, millisel tasemel klient on. Samuti arutletakse selle üle, kas Stockmann üritab uue kotiga võistelda rahva seas levinud Marimekko logoga kotiga.

Stockmanni kliendiprogrammide ja turunduse juht Outi Nyland ütles, et saabunud on erinevat tagasisidet, ning lisas, et riidest poekotid on väga väike osa uuest püsikliendiprogrammist ja et mingil põhjusel on see teema saanud põhjendamatult suured mõõtmed. Nylund tuletas meelde, et kliendikaardid on juba ammu sarnasel põhjusel erinevat värvi.