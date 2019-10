Türgi rünnak Süüria piiriäärsetele aladele pärast USA vägede väljatoomist Süüriast on toonud kaasa rahvusvahelise pahameele ja lõhed NATO liitlaste vahel, vahendas "Aktuaalne kaamera". See tähendab uut sõjategevust ja võimalikku põgenikelainet, ISIS-e vastu võidelnud kurdidele selja pööramist ja võimalust, et vangistatud ISIS-e võitlejad pääsevad vabadusse.

NATO peasekretär Jens Stoltenberg ütles kohtumise eel, et viimastel päevadel on siiski liigutud pingete leevenemise suunas.

"Me oleme näinud vägivalla märkimisväärset vähenemist. See on miski, millele me saame toetuda, kui otsime poliitilist lahendust Süüria kriisile," ütles Stoltenberg.

"Türgi liigub vales suunas. Mitmetes küsimustes on nad liikunud lähemale Venemaale mitte Läänele. See on kahetsusväärne. Me peame koos pingutama, et tugevdada partnerlust Türgiga ja tagada, et ta oleks taas tugev, usaldusväärne ja vastutustundlik liitlane nagu ta on varem olnud," sõnas USA kaitseminister Mark Esper enne kohtumist.