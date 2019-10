Samal ajal on saanud hoogu juurde loomakaitse aktivistid tegemas kampaaniat eesmärgiga keelustada loomade kasutamine Venemaal populaarsetes rändtsirkustes, vahendas Moscow Times (lisatud video).

Sündmused said alguse, kui kaelavõru kandev pruunkaru oli dresseerija juhendamisel lükanud pealtvaajate ees käru. Ühel hetkel loom vihastas ning hakkas dresseerijat ründama nii, et viimane oli lõpuks looma all pikali. Samal ajal tagus dresseerija assistent karu, et loom tema kolleegi lahti laseks. Kogu intsident toimus jahmunud publiku ees ning juhtunu video levis sotsiaalmeedias kulutulena.

Tsirkus teatas hiljem, et dresseerija ega karu tõsisemalt viga ei saanud, kuid sellest hoolimata on Karjala Vabariigi võimud alustanud vahejuhtumiga seoses juurdlust.

Karurünnak järgneb mitmetele skandaalidele, mis puudutavad loomade väärkohtlemist rändtsirkustes ning mis on saanud Venemaal palju vastukaja.

Loomakaitseaktivistid, kelle sõnul kasutavad rändtsirkused loomade dresseerimiseks jõhkrat vägivalda ja hoiavad neid kitsastes puurides, kavatsevad järgmise paari nädala jooksul korraldada protestiüritusi kümnetes Venemaa linnades.

Venemaa seaduste kohaselt on keelatud loomaaiad, kus publik loomi katsuda saab, ning samuti ei tohi metsikuid loomi oma kodus hoida. Metsloomade kasutamist rändtsirkustes seadus aga ei keela.

Kümned riigid, peamiselt Euroopas ja Ladina-Ameerikas, on praeguseks kehtestanud seadused, mis keelavad metsloomade kasutamist tsirkustes.