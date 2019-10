"Lisan veel, et viimase riigi eelarvestrateegia prognoosis aastateks 2020-2023 ei ole Eesti Postile enam dividende määratud," kirjutas Ratas vastuseks reformierakondlase Urmas Kruuse küsimusele.

Käesoleval aastal laekub Eesti Postilt dividende 1,6 miljonit eurot.

Tuleva aasta riigieelarve seletuskirjas on kirjas, et MKM-i haldusalas maksavad eelduste kohaselt dividende järgmised äriühingud: AS Tallinna Sadam, AS Eesti Loots, AS Teede Tehnokeskus, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Operail ja Elering AS. Dividenditulude lõplikud summad otsustatakse 2020. aasta kevadel pärast 2019. aasta tegelike majandustulemuste selgumist.

Kruuse küsis peaministrilt, kas valitsus arvestas võimalusega, et oleks jätnud universaalse postiteenuse võimekuse tõstmiseks dividendid ettevõttest võtmata.

Ratase sõnul ei ole võimalik teenitud kasumit suunata postitöötajate palgatõusuks.

"Samas ei ole Eesti Vabariigi osaluspoliitika põhimõtete kohaselt erinevate teenuste vaheline ristsubsideerimine turumoonutuste vältimiseks lubatud, mistõttu ei ole võimalik teenitud kasumit suunata näiteks postitöötajate palgatõusuks, mis on samuti oluline eesmärk," märkis Ratas.

Ratase sõnul analüüsib MKM praegu AS Eesti Post osutatavate reguleeritud ja vabaturuteenuste eraldamist ning lahutamist äride lõikes, kus reguleeritud teenuse juurde on liidetud perioodika kojukandeteenus.

"Lisaks analüüsitakse perioodika kojukandeteenuse osutamise tööprotsessi üleriigiliselt ahela kõigis osades, sh võimalust perioodika kojukandeteenuse ühendamiseks universaalse postiteenuse hankega, mille tulemusena on kõigil juba tegutsevatel ja uutel turuosalistel võimalus osaleda perioodika kojukandeteenuse hankel," märkis Ratas.