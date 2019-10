Viru maakohtu Narva kohtumaja tegi kohtuotsuse kokkuleppemenetluses ja tunnistas Aleksandr Sikuti süüdi selles, et ta rikkus Sillamäe Vanalinna koolis relvasarnase esemega avalikku korda ja saatis ta seitsmeks kuuks vanglasse.

Kohus leidis, et süüdistatava, prokuröri ja kaitsja kokkulepe karistuse osas on seaduslik. Kohus mõistis mehe karistuseks kolmeaastase vangistuse ja määras, et mõistetud karistusest kuulub koheselt ärakandmisele seitse kuud vangistust, mille algusaega hakatakse arvestama 27. maist 2019 ehk alates mehe vahistamisest.

Ülejäänud vangistus kaks aastat ja viis kuud jääb täitmisele pööramata, kui süüdimõistetu ei pane nelja aasta pikkuse katseaja jooksul toime uut kuritegu ja allub kriminaalhooldusametniku järelevalve all seadusest tulenevatele kontrollnõuetele.

27. mail läks mees enne tundide algust kooli, kus ta kasutas füüsilist vägivalda 5. klassi õpilase suhtes ning seejärel tekkis tal koridoris sõnavahetus 9. klassi õpilasega, keda ta tõukas ning relvataolise esemega ähvardas. Pärast seda läks mees koolist minema.

Mees tuli hiljem ise Sillamäe konstaablijaoskonda, kus ta kuriteos kahtlustatavana kinni peeti. Ajaleht Põhjarannik on kirjutanud, et mees püüdis oma tegevusega aidata koolikiusamise ohvriks langenud 5. klassi tüdrukut. Meest ei ole varem kriminaalkorras karistatud.

Viru maakohtu kohtuotsus pole jõustunud.