Tallinn kasiinode ja pandimajade tegevust piirata ei plaani

Septembri alguses teatas Tallinna linnavõim, et kaalub linna lõbustusasutustes ning lasteasutuste lähedal alkoholimüügile piirangute seadmist.

Lasnamäe linnaosavanema Andres Vään leiab, et sarnaselt alkoholi kättesaadavuse piiramisele võiks piirata ka pandimajade ja kasiinode tegevust. Üks võimalus oleks need asutused elurajoonidest välja viia, leiab Vään. Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul on idee hinnangu andmiseks veel toores ja läbi analüüsimata. Reene Leas