Oxfordi tudengid asendavad oma üritustel plaksutamise käeliigutusega

Eestvedajate sõnul ei sobi plaksutamine ja muu kõvahäälne entusiasm mõnedele erivajaduste või puudega tudengitele, kellel on näiteks ärevushäired või kuulmismeelega seotud probleemid, sealhulgas neile, kes kasutavad kuulmisaparaati, vahendasid Times ja Metro.

Üliõpilasliidu kinnitusel lähtub otsus nende laiemast poliitikast kõik tudengeid võrdselt kaasata.

Plaksutamise asendamine käeliigutusega puudutab ainult üliõpilasliidu üritusi, mitte aga Oxfordi Ülikooli või teisi ülikooliga seotud organisatsioone. Sarnase otsuse tegi oktoobri alguses ka Manchesteri Ülikooli üliõpilasliit.

"Jazz hands" tähendab käte tõstmist ja nende liigutamist õla kõrgusel ning tegu on liigutusega, mis Briti viipekeele reeglite kohaselt tähendabki aplausi.

