Cheshire'i krahvkonnast pärit meest ja naist kahtlustatakse nii surma põhjustamises kui inimsmugeldamisele kaasa aitamises, vahendas BBC.

Uurijad kuulavad endiselt Põhja-Iirimaalt pärit veokijuhti, kelle veoauto haagisest 39 surnukeha leiti. Praguste andmete kohaselt viibisid haagises Hiina kodanikud.

Veokijuht, 25-aastane Mo Robinson võeti kolmapäeval vahi alla ning võimud kahtlustavad teda juriidilise määratluse kohaselt mõrvades. Ka Belgia võimud on alustanud juhtunu asjus kriminaalmenetlust

Praeguseks on ka selgunud, et liigendauto sisenes Ühendkuningriiki teisipäeva hilisõhtul Thamesi jõel asuva Purfleeti sadama kaudu ning laevasõitu oli alustatud Belgiast Zeebrugge sadamast, kuhu see oli jõudnud teisipäeva pärastlõunal. Raskeveohaagise haakis Purfleetis enda külge Põhja-Iirimaal registreeritud veoauto, mille juhiks olevat olnud Robinson.

Kolmapäeval leiti Graysi linnast Waterglade tööstuspiirkonnast nii veoauto kui ka treiler. Viimases olid 38 täiskasvanu ja ühe teismelise surnukehad.

Hetkel pole veel selge, millal inimesed raskeveohaagisesse sisenesid ja kas see toimus Belgias. Varem on räägitud, et liigendauto alustas teekonda algselt Bulgaariast.

Bulgaaria välisministeeriumi pressiesindaja ütles, et liigendauto on registreeritud Bulgaarias firma poolt, mille omanikuks on iiri Vabariigi kodanik.