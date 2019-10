Pärnumaa Ühistranspordikeskus ostab invasõidukid

Pärnus on erivajadustega inimestel linna- ja linnalähisliinide bussidesse juba praegugi varasemast lihtsam pääseda. Suur osa bussidest on madala sisenemisega ja bussi pääseb ratastooligagi. Neil aga, kes ei saa kodustki välja, sest pole võimelised trepil liikuma, bussipeatusse minemisest rääkimata, avaneb juba kevadel võimalus tellida väikebuss, kus on kõikvõimalikud abivahendid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Tegemist on pilootprojektiga, mille eesmärk on omavalitsuste sotsiaaltranspordi ühtne korraldamine ühistranspordikeskuse kaudu. Praegu korraldavad sotsiaaltransporti omavalitsused.

"Arutame siin seda, kuidas hakatakse realiseerima meie esimest lepingut, et osta Pärnu maakonda kuus spetsiaalselt erivajadustega inimestele kohandatud sõidukit. Vallad otsustavad, kes on need inimesed, kellel on õigus seda teenust kasutada ja me loome keskse tellimissüsteemi ühistranspordikeskuse juurde, kuhu inimene võib helistada ja siis vastavalt oma õigusele saada meie poolt selle veo. Saadame välja juba auto, mis on varustatud kõigi vajalike seadmetega ja siis ka IT-lahenduse ja makselahendusega," selgitas Pärnumaa Ühistranspordikeskuse juhataja Andrus Kärpuk.

Uusi Mercedese väikebusse hakkab sotsiaaltranspordi vajadustele vastavaks kohandama Silwi Autoehitus. Firmal on suur kogemus kiirabiautode ja reanimobiilide ehitamisel ja sisustamisel.

"Kõigepealt me paigaldame bussi tagaossa ratastoolitõstuki, et bussi saaks siseneda ka ratastooliga. Bussis on kaks ratastoolikohta. Ja lisaks on bussi paigaldatud ka trepironija. Et saate inimesi üles viia või alla tuua treppidest. Täpselt nii," rääkis Silwi Autoehituse müügijuht Vahur Velvelt.

Bussid jõuavad ühistranspordikeskusse kevadel.