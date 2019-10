Jaapani idaosas on hukkunud 10 inimest ja veel kolm inimest on jäänud kadunuks pärast paduvihmasid ja maalihkeid.

Chiba ja Fukushima prefektuuuri tabanud paduvihm oli kolmas kuue nädala jooksul, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kaks nädalat tagasi tekitas kaose ka taifuun Hagibis, milles hukkus 88 inimest.

Maalihked on seekord olnud nii tugevad, et on kaasa viinud ka autosid ja hooneid.

Jaapani võimude andmetel sadas reedel vihma sama palju nagu on tavaliselt sadanud terve oktoobrikuu jooksul.