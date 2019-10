Soojemat sügisilma jätkub veel pühapäevaks

Hommikul on taevas pilves ja mitmel pool sajab vihma. Puhub muutliku suunaga tuul 2 kuni 7 meetrit sekundis. Ning sooja on kuni 9 kraadi.



Ka päev tuleb pilves ja vihmane, ning kohati võib sadu olla tugev. Põhja-Eestis tuleb sekka ka lörtsi. Põhja pool ulatuvad tuulepuhangud kuni 15, Lõuna-Eestis aga kuni 20 meetrini sekundis. Sooja on pühapäeva päevaks oodata 3 kuni 8, Lõuna-Eestis võib sooja olla veel kuni 13 kraadi.