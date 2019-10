Tugeva tuule tõttu on Eestis elektrita üle 61 000 majapidamise, vooluta on ka kogu Võru linn. Päästeamet soovitab tormi tõttu vältida autodega liiklemist.

Elektrilevi andmetel oli kell 16.45 Eestis elektrita 46 822 majapidamist, enim rikkeid oli Viljandi- ja Põlvamaal. Kella 17.30-ks oli vooluta klientide arv kasvanud 61 435-ni.

Tormituule tõttu lülitus kella 16.32 ajal Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ning kogu linn jäi elektrivarustuseta.

Lisaks Võru linnale on elektrita Ruusmäe ja Rõuge. Samuti on elektrita Suure-Jaani asula Viljandimaal. Eleringi töötjad ja alltöövõtjad on asunud probleemidega Võrus ja Suure-Jaanis tegelema.

"Torm hakkas alates täna ennelõunast liikuma üle Saaremaa, Pärnumaa ja Viljandimaa. Murrab puid liinidele ning põhjustab hulgaliselt rikkeid," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen. "Seesama torm liigub veel täna üle Lõuna-Eesti ning võib arvata, et toob ka seal rikkeid juurde."

Klaassen lisas, et Elektrilevi tegeleb igal pool aktiivselt rikete kõrvaldamisega ning teeb ka koostööd päästeametiga, kuid suure tõenäosusega jätkub rikete kõrvaldamine ka pühapäeva öösel ja esmaspäeva päeval.

Torm on terves Eestis teedele murdnud hulgaliselt puid ja muutnud teed läbimatuks, seetõttu soovitab päästeamet võimalusel vältida autodega liikumist.

Riigi ilmateenistus on Saare, Pärnu, Viljandi, Valga, Tartu, Põlva ja Võru maakondadele andnud teise astme tormihoiatuse ja Järva ja Jõgeva maakondadele esimese astme tormihoiatuse. Põhja- ja Ida-Eesti maakondadele tormihoiatust antud ei ole, kuid ettevaatlik tasub ka seal olla ja käituda vastavalt olukorrale.

Viimase paari tunni jooksul on päästemeeskonnad üle Eesti olnud hõivatud sõiduteede vabastamisega, Lõuna-Eestis vajas üheaegselt teedelt eemaldamist üle saja puu. Teed vabastatakse esimesel võimalusel, kuid ebamugavuste ja ohu vältimiseks soovitab päästeamet inimestel võimalusel tormipiirkonnas liiklemist vältida.

Päästeamet soovitab küll autoga liiklemast loobuda, kuid kui see on vältimatu, tuleks auto tankida ja võtta kaasa laetud mobiiltelefon. Autot juhtides tuleb valida sobiv kiirus, arvestades, et teele võib takistusi kukkuda.

Tugeva vihma korral tuleks sõiduk teeserval peatada ning lülitada sisse ohutuled. Seda ka juhul, kui teele langenud puu takistab edasi liiklumist – nii on auto teistele liiklejatele märgatav ja see vähendab raske õnnetuse juhtumise riski.

Elektrikatkestuseks valmistamisel soovitab päästeamet laadida täis telefonide akud ja akupangad, varuda taskulampide jaoks patareisid ning varuda ka joogivett ja toitu, mida saab valmistada ilma elektriliste vahenditeta.

Ilmateenistus andis pühapäeval seoses tugevneva tuulega esimese taseme hoiatuse Saaremaa, Pärnumaa, Viljandimaa, Valgamaa, Tartumaa, Põlvamaa ja Võrumaa osas.

Esimese taseme hoiatus tähendab, et ilm võib teatud olukordades olla ohtlik.