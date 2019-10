Fortum on hädas Pärnus mälestisena kaitse alla võetud katlamajaga

Arhitektuurimälestisena kaitse alla võetud Tervise katlamaja Pärnus on selle omanikule Fortumile tüliks kaelas, kuna lagunevat hoonet ei soovita osta just kaitsenõuete tõttu.

Tervis Spaa Grupi hooned on katlamajaga kokku ehitatud. Tervise-rahvast häirib väga, et lagunevat katlamaja endiselt Tervise omaks nimetatakse, kuigi see anti linnale üle kohe, kui see 1982. aastal valmis sai, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"1983 anti kogu see katlamaja koos kõigi tehnovõrkudega üle tollase linnavalitsuse soojamajanduse osakonnale ja sellest hetkest Tervise omanikuside selle hoonega on lõppenud. Ja nüüd, ku tema väljanägemine viimase 20 aasta jooksul on oluliselt kahjustunud, siis tõesti, häirib selle koha pealt," rääkis Tervise Spaa Grupi juhatuse liige Jaan Ratnik.

Hoone, mida Fortum ei kasuta juba kümme aastat, näeb seest samuti kohutav välja. Vahepeal tegutses seal paar suve ööklubi ja kunstnikudki on seal oma asju teinud.

Kinnistu, kus asub teinegi hoone, mida Fortum kasutab, on jagamisel. Nii saab müüa 2400-ruumeetrist kinnistut ja Fortum on pannud hinnaks 300 000 eurot. Aga kui kuuldakse tingimustest, mis nõuavad fassaadi säilitamist, loobuvad kõik. Keegi ei ole isegi üritanud hinda alla tingida.

Fortum Eesti müügijuht Hillar Nuut ütles, et Ringi 56 asuvat katlamaja on nad müüa püüdnud juba kümme aastat.

"Kahjuks on arhitektuursete piirangute tõttu selle müümine raskendatud," tõdes ta.

Kallist müügihinda põhjendas Nuut sellega, et hind vastab sellele, nagu Pärnus maa hind olla võiks. Hinda võiks tema sõnul ka allapoole lasta, kuid põhiline on leida uus investor, kellel oleks visioon ja raha ka sinna investeerida.

"Investeerima muidugi Fortum siia ei hakka," kinnitas Nutt, kelle sõnul on hetkel ainsana rakendus korstnal, sest selle küljes on kolme operaatori mobiiliantennid, kuid muidu on see sama kasutu kui muud hoone osad.

Ka hoone arhitekt Jüri Okas leiab, et maja pole säilitamist väärt ja selle asemele tuleks ehitada tänapäevane elamu.