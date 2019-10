Tormituule tõttu lülitus kella 16.32 ajal Eleringi Võru alajaamas välja mitu elektriliini ning kogu linn jäi elektrivarustuseta.

Eleringi juhatuse esimees Taavi Veskimägi rääkis ERR-i raadiouudistele, et Võru alajaama juhtimishoone plekk-katus lendas alajaama mõlemale sektsioonile ja kogu alajaam on lühises, millest lähtuvalt katkes elektrivarustus kogu Võru linnas. Praegu on kohapeal Eleringi spetsialistid.

"Meie inimesed ei saa ka praegu juurde minna, enne kui need liinid, mis Võru alajaamast /.../ välja lähevad – Põlva, Rõuge, Sõmerpalu ja Kanepi suunal – tuleb teistest otstest kõigepealt pingest välja saada. Siis on olemas ohutu töömaa, et inimesed saavad alajaama territooriumile minna selliselt, et see inimeludele ohtu ei kujuta," selgitas Veskimägi, kelle sõnul tegeldaksegi praegu nende liinide väljalülitamisega.

"Me usume, et lähima paari tunni jooksul oskame ja saame anda täpsema hinnangu selles osas, mis aja jooksul, mis ulatuses Võru tarbijad toite tagasi saavad," lisas ta.

ERR-i Võrumaa korrespondent Mirjam Mõttus rääkis "Aktuaalsele kaamerale", et kogu linna elektriga varustava Eleringi alajaama katuseplekid lehvivad traatide vahel ning kohapeal olevate töömeeste sõnul ootavad nad tõstukit.

"See on väga täpsust nõudev ja ohtlik töö, seda ei saa teha uisapäisa. Aga Võru linn, 18 000 majapidamist, kaasa arvatud ka kogu Võrumaa on hetkel elektrita," tõdes ta.

Mõttuse sõnul on Võru linn täiesti pime, kuid liiklus on üsna aktiivne. Ta oletas, et inimesed on otsustanud nüüd poodi või tanklasse suunduda, kuid on hiljaks jäänud, sest kõik need on suletud.

"Suured tormituuled on murdnud puid, katustelt siit-sealt minema viinud plekijuppe. Päästeameti sõnul on neil olnud täna üle Lõuna-Eesti 310 väljakutset, sündmusi lisandub aina juurde ja neist on tekkinud järjekord," rääkis korrespondent, kelle sõnul tegeldakse järjekorras eelkõige teele murdunud puudega.

Võru linnavalitsuses koguneb kriisikomisjon, kes vaeb, mida selles olukorras ette võtta, kui kogu linn on ilma vooluta. Teada pole veel seegi, kui kauaks niisugune olukord kestma jääb.

Kella viie ajal oli üle Eesti elektrita üle 60 000 majapidamise. Elektrilevi kinnitusel on tegemist viimaste aastate suurima katkestuste hulgaga.