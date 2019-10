"AK. Nädal" süvenes skandaalirohke nädala lõpus valitsuse tervisesse

Perevägivald, vassimine ja ebakompetentsus on Jüri Ratase teise valitsuse häbiplekid. Poliitikavaatlejad imestavad, miks see juba varem välja ei paistnud, sest EKREga käsi lüües tõi Ratas valitsusse mitu tipp-poliitikas kogenematut inimest.

"Jüri Ratasele on selle valitsuse püsimine ainuke viis, kuidas tema saab jätkata peaministrina," sõnas Tallinna Ülikooli politoloog Tõnis Saarts.

Keskerakonnast just EKRE-ga tehtud koalitsiooni tõttu lahkunud Raimond Kaljulaid meenutab, et Keskerakond sai lisaks peaministrikohale koalitsiooni tehes hulganisti kõrgeid kohti, teiste seas Euroopa Komisjoni voliniku koht Kadri Simsonile, Tallinna linnapea oma Mihhail Kõlvartile ja ministriportfelli Taavi Aasale.

"Erakonna kampaaniat tegelikult sisuliselt juhtinud ja suunanud ja erakonnas väga mõjukas, küll riigikogust välja jäänud poliitik Tanel Kiik sai endale väga suure haldusalaga sotsiaalministeeriumi," tõi Kaljulaid välja.

Saartsi sõnul oli Keskerakonna jaoks ka mitmeid teisi kaalutlusi. Ennekõike vaadati väga murelikult seda, et maapiirkondades on endised keskerakondlased kaldunud EKRE poolele ja ilmselt see lootus siiamaani on, et kui EKRE ennast valitsuses diskrediteerib, siis keskerakonnal õnnestub maa valijad tagasi saada.



Kui Keskerakonnal õnnestubki EKRE-le kaotatud valijad tagasi saada, on Ratas teinud Saartsi hinnangul EKRE-t valitsusse kutsudes oma parteile hea otsuse.

Raimond Kaljulaidi hinnangul ei ole Keskerakonna ja Isamaa poliitikud tegelikult oma koalitsioonikaaslase EKRE käitumisest nii häiritud, kui võib arvata. "See ei mängi neile mingit rolli. See valitsus ei lagune selle tõttu, kui Mart Helme või Martin Helme midagi kummalist ütlevad," lausus ta.

Kaljulaid ütles, et partnerid näevad, et EKRE ei suuda suurt osa oma utoopilisest programmist ellu viia. Nad pole suutnud kahekordistada pensione ega peatada Rail Balticut. Tühistatud pole ei kooseluseadust ega e-valimisi, loetles ta.

"Tegelikult ega EKRE liidritel ei olegi oma valijatele midagi muud peale lärmamise pakkuda. See on selline aseaine tegelikule poliitikale," ütles Kaljulaid.

Küsimusele, kes seda valitsust juhib, kas Jüri Ratas või Helmed, vastas Kaljulaid, et valitsust juhitakse kollektiivselt ja seda on kaugelt näha. "Ehk siis on lepitud kokku, et igaüks saab omale tüki riigipirukast ja kühveldab seda omale näost sisse ja teistesse see ei puutu."

Kaljulaidi sõnul näitab sellist suhtumist näiteks praktika, et peaminister ei sekku, kui ametisse pannakse sinna sobimatuid ministreid. Selline valitsemisstiil ei pruugi aga lõputult meeldida Keskerakonna kriitiliselt meelestatud poliitikutele.

Politoloog Tõnis Saartsi sõnul on valitsuse jaoks selles osas olulise tähtsusega 2021. aastal toimuvad kohalikud valimised.

"Ennekõike Tallinna keskerakondlased ikkagi vaatavad väga murelikult seda, et keskerakonna toetus just venekeelses elanikkonnas on langenud. Tõenäosus, et Tallinnas Keskerakond saaks enamust, on täna peaaegu et olematu," lausus ta.

Saarts selgitas, et kui keskerakondlased näevad valimiste eel, et nad võivad kaotada võimu Tallinnas, võib erakonnas tekkida surve praegune võimuliit laiali saata ja teha uus näiteks Reformierakonnaga, sest praegune valitsusliit venekeelse valija hääli tagasi ei too.

Reformierakonna fraktsiooni liige Kristen Michal ütles, et pealinnas on EKRE koalitsioon mõjutamas Keskerakonna reitingut ja hoiakut negatiivselt.

"Täna Keskerakond ju arvestab juba suure tõenäosusega absoluutse enamuse kaotusega Tallinnas tänu sellele. Kõlvart kindlustab eeskätt just vene hääli, et seda poolt hoida," selgitas ta.

Michal ütleb, et EKRE-ga koostöö on tekitanud Keskerakonnas pingeid. "Koalitsioonid tavaliselt ikkagi üldjuhul lagunevad sellest, et inimsuhted muutuvad halvaks või koalitsioonide tasakaal läheb paigast ära. Ma ütleks nii, et inimsuhted on sinnapoole teel, kui vaadata omavahel vahetatavaid repliike."

Ta lisas, et peaministri koha omamine võib muutuda vähetähtsaks, kui erakond ei saa oma poliitikat ellu viia ja otsuste tegemisel domineerivad teised. Ainus suur ellu viidud valimislubadus on tema sõnul seni olnud aktsiiside langetamine, mis oli EKRE, mitte Keskerakonna lubadus.