California kuberner kuulutas põlengutega seoses välja eriolukorra

Osariigi eri osades lõõmab juba rohkem kui kümme erinevat põlengut. Nendest suurim on levinud juba 12 000 hektari suurusele alale. Kahjutulest vaid kümme protsenti on saadud kontrolli alla.

Põlengute tõttu on kodudest pidanud lahkuma juba 200 000 inimest. Santo Rosa linnas evakueeriti patsiendid kahest haiglast.

California ametiisikud hoiatasid laupäeval, et äärmuslikud ilmaolud aitavad kaasa osariigi põhjaosas möllavate maastikupõlengute levikule, kohalikele elanikele on antud evakueerimiskäsk ja miljoneid inimesi ähvardab elektrita jäämine.

Viimastel andmetel sai California keskosas surma naine ja vigastada mees, kui neid tabas tormituules murdunud puu. Politsei info kohaselt juhtus õnnetus Santa Cruzis asuvas Pogonipi pargis. Tugeva tuile tõttu ei saanud kasutada kopterit vigastatu haiglasse toimetamiseks.

Californias võib elektrita jääda 2,7 miljonit inimest, sest kohalik energiafirma võib olla sunnitud voolu välja lülitama, hoiatasid laupäeval USA võimuesindajad. Tegemist on ettevaatusabinõuga, sest kardetakse, et tugev tuul võib maha paisata elektriliine ja need põhjustavad uusi põlenguid.

Energiafirma Pacific Gas & Electric on langenud kriitika alla aeglase reageerimise ja hoolimatuse tõttu, sest California läbi aegade kõige rohkem kahju tekitanud maastikupõleng süttis eelmisel aastal just mahakukkunud elektriliinist. Samal põhjusel on süttinud ka mitmeid väiksemaid põlenguid. Kriitikute hinnangul on ettevõte hooletusse jätnud oma elektrivõrkude ja seadmete korrashoiu.