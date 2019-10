Elektrilevi Põhja-Eesti brigaadid lähevad Lõuna-Eestisse appi

Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen ütles, et rikete kiiremaks kõrvaldamiseks saadetakse esmaspäeval Põhja-Eesti rikkebrigaadid Lõuna-Eestisse appi. Ta lisas aga, et rikkekohtade juurde liikumine on keeruline, kuna teed on murdunud puid täis ning pinnas on mitu päeva sadanud vihmast pehme ja kinnijäämise oht on suur. Klaassen avaldas BNS-ile antud intervjuus lootust, et Saaremaal õnnestub esmaspäeva jooksul kõik rikked kõrvaldada, Pärnumaa esialgne prognoos on kuni kaks ööpäeva.

Võrus õnnestus enne südaööd elektrivarustus taastada ja hiljem ka veevarustus. Elektrivarustus katkes Võrus pühapäeval kella 16.30 paiku õhtul, kuna tormituule tõttu lendas Võru alajaama juhtimishoone plekk-katus alajaama mõlemale sektsioonile peale ja kogu alajaam oli lühises.

Võru linnapea Anti Allas ütles kella 7 paiku ERR-ile, et enamikes piirkondades on elektrivarustus taastunud ja elutähtsad teenused peaks toimima. Kui suurt kahju torm tekitas, on veel kokkuarvutamisel.

Hommikul algasid Võrus koristustööd, kuna torm oli linna korralikult räsinud ja puid murdnud.