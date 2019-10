Elektrita kliente oli kõige rohkem Võru-, Põlva- ja Viljandimaal.

"Öö jooksul oleme peamiselt ümbertoite võimaluste leidmise abil paljudele klientidele ühenduse taastanud. Nüüd valges saame kahjudest kindlasti parema pildi," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Esmaspäeva hommikul käis brigaadide komplekteerimine üle Eesti, et saaks rikete likvideerimiseks suunata kogu plaanilistest hooldustöödest vabanenud ressursid, muu hulgas on lubatud rikete kiiremaks kõrvaldamiseks saata Põhja-Eesti rikkebrigaadid Lõuna-Eestisse appi.

"Kõige parem on olukord Saaremaal, kus saame kõikidele tarbimiskohtadele elektrivarustuse taastada tänase päeva jooksul, ka enamik Pärnumaa klientidest peaks täna elektri tagasi saama. Kriitilised piirkonnad on Viljandimaa, Valgamaa, Võrumaa, Tartumaa ja Põlvamaa. Ühenduse taastamise prognoos saab päeva jooksul kindlasti selgemaks," lisas ta.

Enne kella 8 oli kõige rohkem kliente vooluta Põlvamaal (7100), Võrumaal (6900) ja Viljandimaal (6700). Ulatuslikud rikked olid endiselt ka Tartumaal (3800), Valgamaal (3300) ja Pärnumaal (2200).

Tugeva tormi põhjustatud elektrikatkestuste tõttu on Elisa võrgus osaliselt siiani häiritud mobiilne internet, helistamine ja sõnumite saatmine Viljandimaal ja Lõuna-Eestis, mistõttu varustas Elisa mõjutatud tugijaamad ajutiselt generaatoritega.

Mõjutatud piirkondades on leviolud tavapärasest nõrgemad, paiguti võib esineda ka levikatkestusi ning häireid mobiilside teenuste kasutamisel.

Elisa spetsialistid tegelevad tugijaamades ööpäevaringselt elektrivõrgu taastamise ja tagamisega, et teenused toimiksid minimaalsete häiretega elektrikatkestusest mõjutatud piirkondades. Olulisemad tugijaamad on varustatud generaatoritega.

Juhul, kui hädaabinumbrile 112 helistamine ei õnnestu, palub Elisa probleemse leviga piirkonnas enne kõne eemaldada telefonist SIM-kaart. See annab telefonile võimaluse suhelda teiste võrkudega.

Võrus õnnestus enne südaööd elektrivarustus taastada ja hiljem ka veevarustus. Elektrivarustus katkes Võrus pühapäeval kella 16.30 paiku õhtul, kuna tormituule tõttu lendas Võru alajaama juhtimishoone plekk-katus alajaama mõlemale sektsioonile peale ja kogu alajaam oli lühises.

Võru linnapea Anti Allas ütles kella 7 paiku ERR-ile, et enamikes piirkondades on elektrivarustus taastunud ja elutähtsad teenused peaks toimima. Kui suurt kahju torm tekitas, on veel kokkuarvutamisel.

Hommikul algasid Võrus koristustööd, kuna torm oli linna korralikult räsinud ja puid murdnud.

Rõuge vald andis oma Facebooki lehel teada, et tormist tingitud elektrikatkestuse tõttu jääb esmaspäeval õppetöö ära Haanja koolis, Rõuge põhikoolis ja Varstu koolis. Elektrita oli esmaspäeva hommikul ka vallamaja.