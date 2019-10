Kui seni veel saavad logopeedid lastele r-tähte õpetades kasutada lauset rongi rattad ragisevad, siis varsti jääb see väljend lastele täiesti arusaamatuks, sest peegelsiledatel rööbastel rattad lihtsalt ei ragise. Nii heade teeoludeni on jõutud tänu pidevale kontrollile ja oma osa on siin nõukogudeaegsel vagunil, mis aeg-ajalt uhkes üksinduses Eestis ringi sõidab.

Kui Eestis mõne tee kohta saab võib vaid väikse liialdusega öelda peegelsile, siis on selleks raudtee. Seda lihtsalt kontrollitakse nii palju, nii oma silmaga kui lätlaste abiga.

"Rööbasteed on sellepärast vaja kontrollida, et siin on need kõrvalekalde parameetrid nii väiksed, et kui maanteel 10-20 mm vajub kõrvale, ei juhtu midagi, autojuhtidel on sama kiirus, aga kui siin on 20 mm, tuleb rongikiirus langetada 60 km/h peale, kui on üle 26, siis on 40 km/h," rääkis Eesti Raudtee teejärelevalvejuht Rein Ljäkin.

Nii sõitiski Lätist tellitud spetsiaalne mõõtmisvagun läbi kõik rööpapaarid, ka kõrvalteedel ning andis teada, kus on vaja rööpaid vahetada või liiprite alust toppida. Raudteel kehtib lihtne reegel - mida suuremad on kiirused, seda rangemad kontrollinõuded. Nii et kui praegu käivad lätlased Eestis korra kuus, siis Rail Balticu tulles on vaja mõõtma hakata paari nädala tagant.

"Kunagi olid teed palju hullemad, aga praegu on Eesti ja Läti raudteed samal tasemel, head teed, väga head," ütles Läti mõõtmisvaguni juht Gunars Cauna.

Esimese töönädala jooksul leidsid lätlased ühe koha, mis nõudis kiiruse piiramist, aga pool tööaega oli veel ees. Raudteelased teavad kohe, millal on koolivaheaeg, sest siis käivad lapsed rööbastele münte ja pöörangutesse kive toppimas, adumata, et süütul tembul võivad olla traagilised tagajärjed.

"Tagajärjed võivad olla katastroofilised, sest ta võib lüüa rööpa puruks ja rong läheb maha, looduskatastroofi tagajärjed võivad olla päris katastroofilised, ei maksa inimestel sellega mängida. Ma olen näinud neid rööpamurde ja -tükke igasuguseid siin oma elu jooksul," ütles Ljäkin.

Nii rikkus rööbastel olnud münt, mis ratta külge otsekui kinni sulas, ära mitu kilomeetrit rööpaid. Nii tõsised tagajärjed tulevad ilmselt paljudele üllatusena. Ljäkini sõnul pole seni ilmselt raudtee algusaastatest pärti tembu tulemustest räägitud, sest keegi pole seda lihtsalt küsinud.