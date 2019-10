Hotellikett Hilton sõlmis koostöölepingu, et avada Tallinnas teine hotell. Uus hotell ei ole aga mitte viie tärniga luksushotell nagu esimene, vaid kolmetärnihotell Hampton by Hilton, mis ehitatakse Tartu maanteele Keskturu vastas asuva endise kino Eha asemele, kus praegu tegutseb Maxima pood.

Kinnistu omanik ja arendaja GVP Invest Estonia plaanib uue kuuekordse hotelli ehitada praeguse amortiseerunud Eha keskuse asemele, kus hetkel tegutsevad Maxima kauplus, apteek ja alkoholipood. Hotelli eskiisprojekti autor on arhitekt Tõnis Tarbe. Detailplaneering on Tallinna linnavalitsuses projekteerimistingimuste väljastamise menetluses.

Asukoht valiti hotellile selle järgi, et see asub Tallinna ühe peatänava ääres, südalinnast ja paljudest turismiatraktsioonidest vaid jalutuskäigu kaugusel ning lennu- ja bussijaama lähedal - kõik need faktorid olid konkreetse hotellitüübi ja kaubamärgi valikul määravad.

Apex Alliance Hotel Management'i arendusdirektori Brigita Aleksandraviciute sõnul on Tallinn oluline sihtkoht, kuhu laieneda.

"Erinevad mõõdikud näitavad siinsel hotelliturul positiivset kasvu, suuremat kui isegi Riias või Vilniuses. Lisaks kaalusime koos omanikega hoolikalt, milline hotellitüüp sobiks tulevasse asukohta kõige paremini. Oleme põhjalikult analüüsinud Tallinna praegust hotelliturgu ja jõudnud järeldusele, et siinsel turul on puudus just rahvusvaheliselt tuntud kaubamärkide kolmetärnihotellidest ja Hampton by Hilton täidaks selle lünga ideaalselt. Hea meel on teatada, et oleme sõlminud koostöölepingu Eesti ettevõttega GVP Invest Estonia, et juba lähiajal avada Tallinna kesklinnas uus hotell," ütles Aleksandraviciute.

Tulevane Hiltoni kolmetärnihotell. Autor/allikas: Hilton

Balti riikides esimese Hampton by Hilton hotelli operaatoriks saab Apex Alliance Hotel Management, mis hetkel käitab Lätis, Leedus ja Rumeenias kuut erinevat Hiltoni ja Marriotti kaubamärgi hotelli. Ettevõtte eesmärk on kasvada Kesk- ja Ida-Euroopa suurimaks ja hinnatuimaks hotellioperaatoriks. Tänaseks on sõlmitud 15 koostöökokkulepet 9 uue hotelli avamiseks lähiajal.

Hampton by Hilton on kõrgema keskklassi hotellibränd, millel on ligi 3000 hotelli 27 riigis üle maailma. Hotellikett panustab mugavusele ja moodsatele disainlahendustele.