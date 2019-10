Samal ajal saatis Ühendkuningriik Vietnami dokumendid, mis aitaks hukkunuid tuvastada, vahendasid ERR-i teleuudised ja BBC.

Essexi politsei leidis 39 surnukeha möödunud nädalal Londonist 40 kilomeetri kaugusel asuvas Graysi tööstuspargis ühest külmutusautost.

Algul peeti hukkunuid hiinlasteks, kuid mitu Vietnami perekonda on avaldanud kartust, et ohvrite seas on nende sugulased, kellel olid Hiina võltspassid.

Prokuratuuri hinnangul kuulus süüdistatud veokijuht Maurice Robinson suurde ülemaailmsesse inimsmugeldajate võrgustikku.