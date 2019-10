Pariisis tulistas mošeed süüdata üritanud vanur kaht inimest

Politsei andmeil avas vanur esmaspäeva pärastlõunal Bayonne'is tule 74- ja 78-aastase mehe pihta. Ohvrid viidi raskete vigastustega lähedal asuvasse haiglasse ning arvatav tulistaja peet hiljem tema kodu lähistel kinni.

Võimud sulgesid vahejuhtumi uurimise ajaks mošee.

Vahejuhtum toimus vaid mõni tund pärast seda, kui president Emmanuel Macron ärgitas Prantsusmaa islamiusulisi võitlema rohkem separatismi vastu. Avalduse tingis hiljutine islamiäärmuslaseks osutunud politseiniku noarünnak, milles sai surma neli korrakaitsjat.

Macron kutsus moslemeid võitlema "islami separatismi" vastu

Prantsuse president Emmanuel Macron kutsus esmaspäeval riigi moslemikogukonda võitlusse "islami separatismi" vastu ja võttis jõuliselt sõna äärmusislami taunimiseks.

Tsentrist Macron, kelle pearivaal on paremäärmuslaste juht Marine Le Pen, on üritanud pärast 3. oktoobri rünnakut Pariisi politsei peakorteris rõhutada, et suhtub tõsiselt islamiäärmusluse mahasurumisse.

President ütles esmaspäevases usutluses raadiojaamale RTL, et kavatseb koos moslemikogukonna juhtidega võidelda "moslemite separatismi ja vastuseisu vastu lõimumisele".

"Vastab tõele, et meie vabariigi mõnes paigas on juurdumas teatud separatism, teisisõnu soovimatus mitte elada koos ja mitte olla vabariigis. Seda tehakse ühe religiooni, islami nimel," ütles Macron.