Teisipäeval võib tulla nii vihma, lörtsi kui ka lund

Eelolev öö on Eestis muutliku pilvisusega. Ajuti on vihma- ja lörtsihoogusid. Tuul puhub põhjast ja loodest 4-10, saarte rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3..+2 kraadi, saarte rannikul on sooja kuni 5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Teisipäeva hommik on väheste sajuhoogudega ja seda peamiselt Eesti lääne- ja idaservas. Puhub põhja- ja loodetuul 4-10, rannikul puhanguti 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2..+5 kraadini.

Päev on muutliku pilvisusega ning ajuti sajab nii vihma, lörtsi kui lund. Puhub põhja- ja loodetuul 6-11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on +1..+5 kraadi.