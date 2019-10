Tööpartei juht Jeremy Corbyn ütles, et Euroopa Liidu otsus pikendada Brexiti tähtaega täitis tema nõudmise, milleks oli korrapäratu Brexiti ohu kõrvaldamine.

"Nüüd käivitame tõelise muutuse saamiseks ambitsioonika ja radikaalse kampaania, millesarnast pole meie riik varem näinud," lisas ta.

Samas rõhutavad paljud allikad, et parlamendivalimistega sellistel tingimustel nõustumine pole kaugeltki kindel, sest väga paljud leiboristidest rahvasaadikud on selle sammu vastu. Väidetavalt olevat tegu Corbyni ja tema lähemate nõunike otsusega, millel on erakonnas raevukaid vastaseid.

Briti peaminister Boris Johnson esitab teisipäeval neljandat korda parlamendile eelnõu ennetähtaegsete valimiste korraldamiseks. Otseblogi parlamendist toimuvast pakuvad BBC ja Guardian.

Esmaspäeval lükkasid seadusandjad tagasi tema katse korraldada ennetähtaegsed üldvalimised 12. detsembril. Johnsoni ettepaneku poolt hääletas 299 parlamendiliiget, vastu 70. Selle läbiminekuks olnuks aga vaja alamkoja 650 liikmest kahe kolmandiku ehk 434 saadiku toetust.

Valitsuse teatel esitatakse teisipäeval lühike eelnõu ennetähtaegsete valimiste kohta 12. detsembril. Selle vastuvõtmiseks on vaja lihthäälteenamust, mitte kahe kolmandiku toetust nagu esmaspäevane.

Johnson on valmis opositsioonierakondade toetuse võitmiseks lükkama Euroopa Liidust lahkumise leppe arutelu edasi valimiste järgsesse aega.

Liberaaldemokraadid ja Šoti Rahvuspartei, kes on pakkunud Brexiti tõkestamiseks välja varasema valimiskuupäeva ehk 9. detsembri, lubasid Johnsoni viimast ettepanekut kaaluda.

Ühendkuninriigi valimissüsteemi arvestades on Johnsoni konservatiividel Corbyni leiboristide ees soliidne edumaa. Samas on sellest samast valimissüsteemist tulenevalt protsess võrdlemisi raskelt prognoositav, mis tuli välja näiteks 2016. aasta juunis, kui toonane peaminister Theresa May kutsus head reitingut arvestades esile erakorralised valimised, et oma parlamendienamust suurendada. Valimistel aga konservatiivid hoopis kaotasid parlamendienamuse ning May oli sunnitud otsima toetust Põhja-Iirimaa unionistidelt.