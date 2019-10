Elektrilevi teatas, et on kahe päeva jooksul elektriühenduse taastanud 57 000 tarbimiskohas.

Elektrilevi on teisipäeval taastanud ennekõike liine, mis varustavad elektriga elutähtsaid teenuseid osutavaid ettevõtteid, koole ja lasteaedu.

"Oleme mitmetes koolides, lasteaedades ja elutähtsat teenust osutavates asutustes elektriühenduse taastanud. Töö käib veel mitme liini puhul, kuid saame öelda, et homme hommikuks on kõik koolid ja lasteaiad taas elektriga varustatud," ütles Elektrilevi juhtimiskeskuse juht Jüri Klaassen.

Kõige rohkem elektrita majapidamisi on veel Põlvamaal (3300), Võrumaal (1100), Viljandimaal (1500), Tartumaal (600) ja Valgamaal (400). Suuremale osale kodudest on võimalik ühendus taastada kuni kahe ööpäeva jooksul, kuid päris viimaste rikete lahendamine võib kesta kuni nädala lõpuni.

Klaasseni sõnul on täpset rikke lahendamise aega praegu väga keeruline prognoosida. "Saame täiesti aru, et see on esmane info, mida kõik ootavad – millal elekter tagasi tuleb? Aga rikete hulk võrgus on endiselt väga suur ja paljudel liinidel on mitmes erinevas kohas puud juhtmetele langenud, mis teeb täpsete rikkekohtade üles leidmise keeruliseks ning sellest tulenevalt ka lahendamise prognoosimise ääretult keeruliseks," rääkis Klaassen.

Ta lisas, et kolmapäeval läheb põhifookus Põlvamaale, kus on rikete arv endiselt väga suur. Appi lähevad ka kolleegit Lätist.

"Oleme homseks võtnud lisajõudu ka Lätist. Nad tulevad meile appi rasketehnikaga, mis on ennekõike abiks murdunud mastide asemele uute paigaldamisega," ütles Klaassen.

Eeloleval ööl lubab ilmateenistus Kagu-Eestis miinuskraade. Elektrilevi soovitab kõigil, kes tunnevad, et vajavad täiendavat abi, pöörduda kohaliku omavalitsuse poole. "Oleme rääkinud kõikide Viljandimaa ja Kagu-Eesti vallavanematega, et ette valmistada kogunemiskohad neile, kes on olnud pikalt elektrita ja vajavad saabuva külmaga hakkama saamiseks täiendavat abi," ütles Klaassen.