Majandusministeeriumi liikluskomisjon arutas teisipäeval kergliiklusvahendite kasutamise reguleerimist.

Kergliiklusvahendite alla käivad nii elektritõukerattad kui ka tasakaaluliikurid.

Aas ütles, et otsust veel ei tehtud.

"See töö alles käib, lõplikke otsuseid siin ei ole. Aga ilmselt ikkagi põhimõtted jäävad selliseks, et on jalakäija liikumiskiirused. Kindlasti ei saa nad liikuda kiiremini kui 25 km/h. Erandolukordades, kui sõiduteel, siis kehtivad kõik need reeglid, mis ka jalgratastele," rääkis Aas.

Ta rõhutas, et sõiduteel võiks elektritõukeratastega sõita erandolukordades, kui kõnniteel liikumine pole võimalik.