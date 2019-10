Lähipäevil sajab nii vihma kui ka lörtsi

Kolmapäeva öösel on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab lund-lörtsi, rannikul ka vihma. Tuul on põhjakaarest 4 kuni 11, puhanguti 14 meetrit sekundis. Sisemaal on külma kuni 5 kraadi, saartel on kuni 2 soojakraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on lumehooge Virumaal ning üksikuid lörtsihooge Saare- ja Hiiumaal. Puhub mõõdukas põhjakaare tuul ning temperatuur on 0 kraadist -4 kraadini.

Pärastlõunal pilvisus läänest alates taas tiheneb ja õhtupoolikul jõuab saartele sajuala, mis laieneb läänerannikule. Tuul on ka suunaga läänest 2 kuni 8 meetrit sekundis ja temperatuur on vahemikus 0 kuni 5 kraadi.

Nädala lõpuni olulisi ilmamuutusi ei ole. Neljapäeval tuleb leppida peab nii vihma kui lörtsiga. Reede ja laupäev tulevad sarnaselt sajused, kuid juba vahelduva pilvisusega ja pühapäev peaks olema olulise sajuta.