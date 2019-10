California võimud edastasid maastikupõlengute asjus ajaloolise hoiatuse.

USA California osariiki on endiselt räsimas ulatuslikud maastikupõlengud. Lisaks otseselt tulekahjust tingitud ohtudele on sealsetele võimudele ja inimestele üha suuremaks probleemiks maastikupõlengutega seotud elektrikatkestused.

Osariigi lõunaosas on Los Angelese ilmateenistus andnud esimest korda ajaloos nn äärmusliku punase lipu hoiatuse, mis puudutab Los Angelese, Ventura ja San Bernardino maakonda, vahendasid BBC ja Axios.

Tuule kiirus võib prognooside kohaselt kerkida 35 meetrini sekundis ning üha suurem on oht, et juba 266 hektarit maha põletanud maastikupõleng võib veelgi laiemale alale levida. Samuti soodustab põlengut ka keskmisest kuivem ilm. Kõik see annab ilmateenistuse kinnitusel põhjust karta, et sel korral võib tegu olla ajalooliselt ränga maastikupõlengute lainega.

Tulekahjudega võitleb hetkel umbes 1100 päästeametnikku ning Los Angeles Timesi andmetel on senu kontrolli alla saadud vaid umbes viis protsenti põlengust.

Tuli ohustab hinnanguliselt umbes 10 000 hoonet. Los Angelese linnapea Eric Garcetti märkis, et 7000 praeguseks evakueeritud inimest ei peaks praeguse seisuga kaaluma oma kodudesse naasmist.

Oma kodust on maastikupõlengu tõttu lahkunud ka hulk tuntud inimesi - näiteks osariigi endine kuberner ja näitleja Arnold Schwarzenegger ning korvpallur LeBron James. Samuti ohustab lähenev põleng ka Getty Centre'i muuseumit, kus on hoiul suur kunstikollektsioon. Muuseumi kinnitusel kaitseb kunstiteoseid moodsaim tehnika ning seetõttu on hetkel kõige turvalisemaks variandiks jätta muuseumi vara sinna, kus ta on.

Suureks probleemiks on see, et mitmel pool osariigis on lülitatud välja elekter, et sel viisil takistada uute tulekahjude puhkemist. Sisuliselt puudutavad elektrikatkestused juba ligi kolme miljonit inimest.

Elektrikatkestuste tõttu on osariigi energiafirmad pälvinud ka rohkelt kriitikat ning ettevõtte PG&E sammude asjus on California avalike teenuste komisjon alustanud ka juurdlust.

Elektri puudumine tekitab lisaks tavakodanikele suurt muret ka näiteks tervishoiu valdkonnas, kus haiglad on valiku ees, kas kasutada tagavarageneraatorit vaktsiine sisaldavate külmikute töös hoidmiseks või elektrooniliste

Maastikupõlengute ja elektrikatkestuste temaatika on saanud rohkelt tähelepanu ka kahe suurpartei poliitikutelt ning juhtunust on saanud osa debattidest, mis puudutab kliimamuutusi, erakätes olevate energiafirmade vastutust ja võimude suutlikkust tegeleda tulekahjude ning avalike teenuste tagamisega.