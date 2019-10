Äripäeva palgaedetabeli järgi on Eestis kümme ettevõtet, kus keskmine brutokuupalk eurodes oli mullu üle 5000 euro, esikolmikusse jõudis ka 2017. aastal Eestisse kolinud Tommi Mäkinen Racing OÜ.

Äripäeva teatel oli eelmisel aastal kõige kõrgem keskmine brutokuupalk, 8297 eurot Microsoft Estonia OÜ-s, kus töötajaid on kokku 18.

Teisel kohal on rahvusvahelisse Copenhagen Merchants Groupi kuuluv viljavahendaja CM Tallinn AS, kus keskmine palk oli 7877 eurot ja töötajaid 12.

Kolmandal kohal oli Tommi Mäkinen Racing OÜ, kus keskmine brutopalk oli 6996 eurot ja töötajaid 17. Tegu on Ott Tänakut toetava rallitiimi hooldustöökojaga.

Palgamaksjate edetabeli esikümnes on kolm kolm kaubandusega tegelevat ettevõtet, kaks infotehnoloogia ettevõtet, ehitusfirma, ravimiettevõte, konsultatsiooniettevõte, üks varahalduse ettevõte ning üks rallitiim. Neist kõige rohkem, 24 töötajat on teadus- ja arendustegevusega tegelevas Roche Eesti OÜ-s.

Üle 4000 euro suurust palka makstakse 32 ettevõttes ja üle 3000 euro suurust palka 142 ettevõttes.

Arvuliselt suurimad tööandjad 40 suurima palgamaksja seas on 260 töötajaga Skype Technologies OÜ (15. koht ja keskmine palk 4669 eurot), 187 töötajaga logistika ja laondusega tegelev Alfons Hakans AS (21. koht ja keskmine palk 4378 eurot) ning 205 töötajaga Lennuliiklusteeninduse AS (39. koht ja keskmine palk 3731 eurot).

