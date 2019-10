Jaapanis põles maha UNESCO nimistusse kantud Shuri loss.

Shuri loss on tähtsaim osa Ryukyu kuningriigi ajast pärinevast kompleksist ja see arvatakse olevat kasutuses alates 15. sajandist. Praegune loss on algse lossi algupäraste plaanide ja fotode põhjal loodud rekonstruktsioon.

"Kõik kolm peahoonet on maha põlenud, jätmata midagi alles," ütles Naha tuletõrjeametnik Daisuke Furugen AFP-le. "Püüded tuld kustutada jätkuvad, neis osalevad 30 tuletõrjeautot ja umbes 100 tuletõrjujat. Teateid vigastatutest ei ole."

Põleng sai alguse enne kella 3 ööl vastu neljapäeva (Eesti aeg enne kella 20 kolmapäeva õhtul) ning selle põhjus pole teada.

"Põlengu põhjus ei ole teada, kuid turvafirma häiresireen vallandus kella 2.30 paiku hommikul," lausus Okinawa prefektuuri politsei pressiesindaja Ryo Kochi AFP-le.

Ametnike sõnul sai põleng alguse peatemplist ja levis sealt kiiresti teistele hoonetele.

Telepildist oli näha oranže leeke lossi enne päikesetõusu endasse matmas.

"See kurvastab mind väga. Ma olen täielikus šokis," ütles Okinawa suurima linna Naha linnapea Mikiko Shiroma ajakirjanikele. "Me oleme kaotanud oma sümboli."

Varem oli linnpea kriisikoosolekul öelnud, et Naha linn teeb kõik endast oleneva tulekahju ja selle tagajärgedega toimetulemiseks.

Shuri loss hävines Teises maailmasõjas pea täielikult, kuid see taastati ja avati 1992. aastal rahvuspargina.

UNESCO otsustas Shuri lossi koos seda ümbritseva kompleksi ja teiste Ryukyu ajastu objektidega maailmapärandi nimistusse kanda 2000. aastal.