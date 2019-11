Karl Soonpää päevik 2. novembril 1939. aastal

2. nov. Kell 17 Vab. Val. koosolek. Laidoner ütleb, et meie sõjaväeesindaja teadetel Vene nõuab Soomelt: 1) Karjala kannas kuni Viiburi-Käkisalmi jooneni; 2) saared Soome lahe idaosas; 3) merebaasi Edela-Soome rannikul; 4) Petsamo kandist Kalastaja saarte osa.

Rootsi õhutavat vastupanu Venele, ka Soome oma rootsi element. Kui meiega räägiti, siis on rootslased Soomele seletanud, et Vene ei puutu Soomet, kui saavad Eestisse baasid.

Nähtavasti Rootsi katsub kõik teha, et tuli jääks tema kodulävest kaugemale. [Majandusminister Leo] Sepp ütleb, et Soome marka ei võetavat Rootsis enam vastu. Ka teistes maades mitte, nii et rukkilaevad tulnud meil tagasi kutsuda.

Suletava Tallinna V gymnaasiumi (saksa) asemele [haridusminister Paul] Kogerman tahab avada uut gymnaasiumi, kuhu läheksid õppima need 34 sakslast, kes siia jäid, ja ka eestlasi.

Vaidlesin vastu, kuna min. Jaaksoni ettekande kohaselt pidi Tallinnas olema gymnaasiumites vabu kohti. Loen otstarbekohaseks jaotada need 34 sakslast üksikute gymnaasiumide vahel, et nad eestlastega segi õppides omaks ka eesti meelsust.

Minu arvamist pooldab ka [siseminister August] Jürima, kuna vastu on [välisminister Ants] Piip , kes ei tahaks siia jäävaid sakslasi rõhuda: kui Hitler nad maha on jätnud, ei pea meie tema sooviga arvestama, vaid jääjaid moraalselt toetama. Otsustatakse selgitada õpilaste paigutamise võimalusi.