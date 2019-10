Nädalavahetus on pehme ilmaga

Kesk- ja Ida-Euroopas valitses täna kuiva ilma pakkuv jaheda õhumassiga kõrgrõhuala. Ümber selle tegutsesid madalrõhkkonnad ja üks neist liikus üle Soome itta ja jagas lund Soome põhjaossa, Baltimaadesse aga vihmahooge. Teine madalrõhkkond liikus Atlandilt Lääne-Euroopa suunas ning selle lohk koos sajuga ulatus Briti saartelt üle Prantsusmaa Vahemerel

Reedel ulatub kõrgrõhuhari Musta mere äärest veel napilt üle Baltimaade Lõuna-Skandinaaviasse. Nii esineb Läänemeremaades vaid üksikuid sajuhooge ja Baltimaades tulevad need alla enamasti vihmana, Norras ja Lapimaal aga lumena. Ülehomseks kõrgrõhuhari taandub itta ning Briti saartelt laieneb madalrõhuala serv üle Läänemeremaade.

Öösel on oodata kohati vihma ja lörtsi ning on ka udu võimalus. Puhub lääne- ja loodetuul 3-9, rannikul puhanguti 14 m/s. Õhutemperatuur on -2..+3, saarte rannikul kuni +6 kraadi.

Hommik on muutliku pilvisusega ning jätkuvalt on vihma- või lörtsihooge. Puhub lääne- ja loodetuul 4-10, Virumaa rannikul puhanguti 13 m/s. Õhutemperatuur on -1..+4 kraadi.

Ka päev ei too erilisi muutusi ning kohati võib sadada vihma või lörtsi. Puhub läänekaare tuul 3-9 m/s ja üldiselt on termomeetrinäit pluss poolel 4..8, aga õhtul langeb sisemaal paiguti -2 kraadini.

Nädalavahetusel ja järgmisel nädalal jääme enamasti Inglismaalt läheneva Madalrõhuala haardesse ja seega on oodata ajuti vihma, harva ka lörtsi. Samas kui vaadata temperatuure, siis korraks läheb natuke soojemaks, keskmiselt on aga öösiti 0 või 6 ja päeval 2 kuni 8 kraadi.