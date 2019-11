Postimehe peatoimetaja Vene telekanalite reklaamimüügis probleemi ei näe

Ajalehe Postimees peatoimetaja Peeter Helme ei näe probleemi selles, et meediagrupp hakkab Vene telekanalite reklaamimüügiga tegelema. Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa on tehingu suhtes jätkuvalt umbusklik.

ERR-i päringule vastates tsiteeris Postimehe peatoimetaja Peeter Helme omakorda Postimees Grupi juhatuse esimehe kohusetäitja Andrus Raudsalu sõnu: "See koostöö toimub puhtalt reklaamivahenduse valdkonnas. Me ei kontrolli, loo, ega vahenda nendesse kanalitesse mingit sisu. Me ei analüüsi ega kiida heaks neis kanalites edastatavat sisu."

Helme sõnul levisid Venemaa telekanalid Eesti territooriumil juba enne Postimees Grupiga koostöö algust ja nende levi jätkuks ka edaspidi sõltumatult sellest kas tehakse koostööd või mitte.

"Samuti on need kanalid saanud oma ringhäälinguload Eesti tehnilise järelevalve ametilt, mis tähendab, et meie vabariigi ametnikud on pidanud seal näidatavat sisu edastamiskõlbulikuks. Lisa reklaamitulu, mille nende kanalite vahendamisest saame, investeerime me eestikeelse sisu tootmisesse meie oma telekanalites," ütles Helme.

Roonemaa on endiselt kriitiline

"Olen jätkuvalt samal [kriitilisel] seisukohal nagu augustis, kui see teema Postimehes esimest korda üles tõusis. Olen väljendanud sama seisukohta ka juhatusele," ütles Postimehe uuriva ajakirjanduse juht Roonemaa ERR-ile reedel.

Roonemaa rääkis augusti algul ERR-ile, et ei mõista otsust võtta üle Venemaa telekanalite, sealhulgas PBK reklaamimüük Eestis. Postimehes Venemaa mõjutustegevusest ja propagandast mitmeid põhjalikke käsitlusi kirjutanud Roonemaa ütles toona, et tema jaoks oli see uudis ehmatav.

"Olgugi, et tegemist on ärilise otsusega, mis toimetust sisuliselt ei puuduta, muudaks see edaspidi meie vastava teemakajastuse rünnatavaks. Venemaa mõjutustegevus, sealhulgas vaenuliku propaganda levitamine telekanalites, on Eesti jaoks äärmiselt tõsine oht ja Postimees Grupp ei tohiks seda omalt poolt soodustada," ütles Roonemaa augustis.

Veidi pärast seda teatas tollane Postimees Grupi juht Andres Kull, et ettevõtte juhatus aktsepteerib toimetuse seisukohta, et Venemaa telekanali PBK reklaamimüügi leping piirab toimetuse ajakirjandusvabadust ning loobub selle telekanali reklaami müügist. 13. septembril teatas Postimees Grupp, et Kull lahkub juhatuse esimehe kohalt omal soovil.

Postimees Grupp sai suure kahjumi

Postimehe, Kanal 2 ja mitmete teiste meediaväljannete omanikfirma, ettevõtja Margus Linnamäele (Isamaa) kuuluv Postimees Grupp teenis tänavu aprillis lõppenud majandusaasta aruande kohaselt 53 miljoni euro suuruse käibe juures 8,9 miljonit eurot kahjumit.

Postimees Grupi juhi kohusetäitja Andrus Raudsalu sõnul on ajakirjandus kui äri tänasel hektel koht, kus suurt kasumit loota pole, ning Postimehe eesmärk on liikuda kahjumi vähendamise suunas, et vähemalt nulli jõuda.

"Me oleme küll vaikselt sinnapoole teel, et oma kahjumit vähendada ja ühel hetkel jõuda ka nulli, aga ka omaniku ootus ei ole see, et ta hakkaks nüüd Postimehest ülisuuri kasumeid välja võtma," lisas Raudsalu.