Indoneesias sai avalikult 28 kepihoopi mees, kes jäi vahele sellega, et oli armusuhtes teise mehe naisega. Juhtumi teeb märkimisväärseks asjaolu, et ihunuhtlust saanud Mukhlis bin Muhammad on islamiõpetlane ja poliitik, kes nägi omal ajal ränka vaeva selle nimel, et võetaks vastu karm ja abielurikkujate avalikku ihunuhtlust sisaldav seadus.