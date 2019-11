Maksukohustuse varjamises on saanud kahtlustuse kolm meest ja üks naine, kes on seotud kuue Pärnus kinnisvara arendanud ettevõttega, kirjutab Pärnu Postimees.

"Kriminaaluurimisega kogutud info viitab sellele, et kahtlustatavad on teadlikult ja süstemaatiliselt jätnud kinnisvaratehingutelt käibemaksu tasumata," ütles Lääne ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Kaido Tuulemäe. "Kahtluse järgi on riigil jäänud maksudena saamata ligikaudu pool miljonit eurot."

Prokuratuuri taotlusel võeti kahtlusalused eeluurimise ajaks vahi alla.