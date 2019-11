Nädalavahetus on sombune, päeval tuleb sooja aga kuni 8 kraadi

Lähipäevil on ilm sombune - sajab vihma ja lörtsi. Päeval on sooja kuni 8 kraadi, öösel aga külma kuni 3 kraadi.

Laupäeva öösel pilvkate tiheneb ning saartele jõuavad sajupilved, mis liiguvad vaikselt mandrile. Üldiselt sajab nõrka vihma ja sisemaal sekka ka lörtsi. Tuul puhub lõunast ja kagust 4 kuni 12, puhanguti 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, saartel ja läänerannikul kuni +5 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommikul on enamasti pilvine ilm ja kohati on vihma- ja lörtsihooge. Puhub lõuna- ja kagutuul 4 kuni 11, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Kõige soojem on saartel kuni +5 kraadi.

Päev tuleb samuti pilvine ning pärastlõunal jõuab saartele tihedam sajuala, mis levib õhtul üle mandri. Puhub lõuna- ja kagutuul 5 kuni 12, rannikul puhanguti 17 meetrit sekundis. Sooja on 3 kuni 8 kraadi.

Madalrõhulaine jätkub ka järgnevatel päevadel ehk paiguti sajab vihma ja lörtsi. Öösiti temperatuur väga alla nulli ei lange ning jääb keskmiselt 2 ja 4 kraadi vahele, päeval on sooja aga 3 kuni 7 kraadi.