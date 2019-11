Narva piiripunktis näeb piiril kinni peetud esemeid

Narva maanteepiiripunktis on näitusele välja pandud piiril kinni peetud esemed. Tollitöötajad loodavad, et kunagi kasvab näitusest muuseum.

Tavaline salakaup nagu sigaretid ja alkohol näitusevitriini ei jõua. Välja pannakse vaid eredamaid näited piiril kinni peetud kaupadest. Olgu siis tegemist ohustatud loomaliikidest toodete, võltsitud kaubamärkide või lausa keelatud kraamiga, näiteks noad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Siin ongi murekoht, et see ei ole tavaline nuga, vaid see on viskenuga ja sellised noad on tsiviilkäibes piiratud," rääkis Ida tollipunkti juhataja Virgo Treinbuk.

Tavaliselt on igal eksponaadil oma lugu. Näiteks näitusel näha olev automaatrelv on üks kolmest, mis ühekorraga Narva piiril kinni peeti.

"Sellel reisijal oli kolm automaatrelva. Kaks tükki oli teibitud jalgade külge ja üks oli teibitud keha külge. Tegemist on tõesti maketiga ja tõelisest relvast erineb selle poolest, et tal puuduvad teatud mehhanismid ja detailid," selgitas Treinbuk.

Narva piiripunktis eksponeeritavaid esemeid näevad praegu vaid Eestisse saabuvad bussituristid, sest näitus on bussiterminali ootesaalis. Osa eksponaate asub veel tolliangaaris, osa isegi Tallinnas, kuigi neist võiks Narvas kokku panna terve tolli- ja miks mitte piirivalvemuuseumi.

"Minu meelest oleks väga hea koht ja ma usun, et kindlasti kunagi saab see teoks. Mõte on olnud, aga kahjuks rahalisi vahendeid selleks me pole leidnud," sõnas Treinbuk.

Seni pääsevad näituse eksponaadid piiripunktist välja vaid tolliameti väliüritustele.