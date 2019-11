Pühapäev on soe ja sajune

Pühapäeva öö on pilvine ja sajune. Peamiselt sajab vihma, kuid sisemaal ka lörtsi. Kohati tekib udu. Puhub mõõdukas kagu- ja lõunatuul, enne keskööd rannikul kuni 14 meetrit sekundis. Sooja on öösel 2 kuni 7 kraadi, Kirde-Eestis võib temperatuur langeda ka nulli lähedale, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Hommik on samuti pilvine, mitmel pool sajab vihma ja on udu. Tuul on rahulik ning sooja on kuni 8 kraadi.

Ka päeval püsib pilvine ja sajune ilm. Enamasti sajab vihma, kuid Põhja-Eestis võib sekka ka lörtsi tulla. Tuul pöördub päeva jooksul kirdesse ja tugevneb 4 kuni 10, põhjarannikul õhtul puhanguti 14 meetrini sekundis. Sooja on oodata 5 kraadist 11 kraadini.

Taevas on pilvine ka esmaspäeval, aga lisaks tihedale sajule peab arvestama ka tugevneva kirdetuulega, mille puhangud ulatuvad pärastlõunal rannikul kuni 20 meetrini sekundis. Oluliselt langeb ka õhutemperatuur. Üsna sarnane on ilm ka teisipäeval, aga lootust on, et ehk on sajupilvi siis veidi hõredamalt.

Kolmapäeval võib õhutemperatuur langeda aga juba miinuspoolele ning sadu tuleb maha nii vihma, lörtsi kui ka lumena.