Saudi Araabia naftahiid Aramco sai loa börsile minna

Kapitaliturgude järelevalve ei avaldanud IPO üksikasju, kuid teatas, et on rahuldanud Aramco taotluse registreerida end börsil ja pakkuda osa aktsiatest.

Riigimeedia teatel määratakse aktsia lõplik hind 4. detsembril ja Ar-Riyadi Tadawuli börsile paisatakse aktsiad 11. detsembril.

Börsidebüüt on osa kuningriigi tegeliku valitseja, kroonprints Mohammad bin Salmani ambitsioonikast reformikavast, millega tahetakse vähendada sõltuvust naftast.

IPO-ga on kavas kaasata kuni 100 miljardit dollarit, tuginedes hinnangule, et firma on väärt kaks triljonit dollarit. Investorid on aga väljendanud kahtlust, kas Aramco tegelik väärtus on nii suur.

Septembris teatas Aramco, et tema esimese poolaasta kasum langes madalate naftahindade tõttu 12 protsendi võrra, 46,9 miljardile dollarile.