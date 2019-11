Esmaspäeval on tuuline ja sajab nii vihma, lörtsi kui ka lund

Öösel on taevas pilves ning sajab vihma ja lörtsi. Kirde- ja idatuule puhangud ulatuvad rannikul kuni 17 meetrini sekundis. Õhusooja on 2 kuni 7 kraadi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Esmaspäeva hommik on samuti pilves. Paljudes kohtades sajab vihma või lörtsi. Tuul on rannikul tugev ning sooja on siis kuni 7 kraadi.

Ka päeval olukord suurt ei parane, pigem vastupidi. Paljudes kohtades sajab vihma või lörtsi, õhtul Kirde- ja Kesk-Eestis läheb sadu aga üle lumeks ning suureneb jäiteoht.

Kirde- ja idatuul puhub sisemaal 6-14, rannikul 12-17, pärastlõunal puhanguti kuni 22 meetrit sekundis. Sooja on homseks päevaks oodata 2 kuni 7 kraadi, õhtul langeb Kirde-ja Kesk-Eestis aga nulli lähedale.