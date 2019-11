Soomlased nimetavad isekeskis maksutulude avalikustamise päeva kadeduspäevaks: sel päeval avalikustatakse inimeste sissetulekud. Uutis-suomalaise küsitlus näitab, et vaid 28 protsenti soomlastest peab vajalikuks maksutulude laialdast avalikustamist. Praktika näitab aga, et inimesi huvitab tegelikult väga, kui palju ettevõtete juhid, poliitikud, sportlased ja kunstiinimesed raha saavad. Need teise inimese rahakotti puudutavad artiklid on alati kõige loetumate hulgas.

Soome rikaste sissetulekutega saab tutvuda näiteks Yle portaali vahendusel.

Sel aastal on rikkamatel inimestel esimest korda võimalik oma maksutulude avalikustamine keelata. Paarsada inimest on selleks avalduse esitanud ja maksuamet on kõik need ka rahuldanud. Nagu ütles Soome ringhääling Yle sellest uudislugu tehes: ilmselt paljud veel ei tea, et selline võimalus üldse olemas on.

Rikaste ja vaeste sissetulekute erinevus on Soomes aastaid olnud üsna stabiilne, aga Vasakliidu tellimusel parlamendi infoteenistuses valminud analüüs näitab, et aastatel 2015-2018 on vahe hakanud suurenema. Väiksema sissetulekuga inimeste tulud on vähenenud ja suurema sissetulekuga inimeste tulud suurenenud.

Umbes kaks protsenti kõigist maksumaksjatest saab üle 100 000 euro aastas ehk üle 8000 euro kuus. See kaks protsenti maksab ka rohkesti makse – ligi 20 protsenti kogutud maksudest. Suur osa rikastest elab aga eelkõige kapitalituludest. Tampere ülikooli professori Matti Tuomala sõnul soosib praegune maksustamissüsteem pigem kapitali kasvatamist kui äritegevuse arendamisse investeerimist ja see ei ole hea. Tuomala sõnul näitab teistes Põhjamaades tehtud analüüs ka, et rikkamad on varmamad maksudest kõrvale hoidma.

Rikkamate nimekirja on igal aastal lisandunud uusi nimesid, eelkõige IT-alalt. MTV ajakirjaniku Jussi Kärki sõnul on tänu mobiilimängude tootja Supercell rajajatele Ilkka Paananenile ja Mikko Kodisojale märgavatalt paranenud ka suhtumine suurtesse sissetulekutesse. Ilkka Paananen rõhutab vastutustundlikku ettevõtlust. Supercelli loojad on algatanud muu hulgas programmeerijate kursused ja projekti noorte tõrjutuse vähendamiseks.

Maksude maksmist peetakse Soomes vajalikuks. Maksuameti veidi rohkem kui aasta tagasi tehtud küsitluses vastas 79 protsenti, et maksab meelsasti makse. Ja 96 protsenti peab maksude maksmist tähtsaks, sest maksudega rahastatakse kõigi ühist heaoluühiskonda.